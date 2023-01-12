Назван фильм 2022 года, который стал третьим самым популярным в истории Netflix

Детективный фильм «Ножи наголо: Стеклянный лук», главную роль в котором сыграл Дэниел Крейг, стал третьим самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix.

Об этом пишет The Variety.

Премьера киноленты состоялась 23 декабря прошлого года и спустя неделю собрала 127 миллионов просмотров на сервисе, получив «бронзу» в рейтинге. Детектив уже вторую неделю держится в ТОП-10. В рейтинге самых популярных фильмов вторая часть «Ножей наголо» стоит перед «Красным уведомлением» и «Не смотри вверх».

Сюжет кинокартины рассказывает о миллиардере-технаре Майлзе Броне, который собирает своих друзей на острове в своем роскошном поместье и предлагает им сыграть в игру. Они должны будут разгадать тайну его убийства. К друзьям бизнесмена приобщается и известный детектив Бенуа Бланк. А дальше начинается все самое интересное.

«Курсор» писал ранее, что стриминговая платформа Netflix огорчила зрителей, заявив, что закрывает после первого сезона один из самых популярных сериалов 2022 года — «1899», оставив его с незавершенным финалом.

Еще мы писали, что в следующем месяце зрители увидят продолжение психологического триллера «Ты». Первая часть киноленты выйдет 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта. Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер сериала.