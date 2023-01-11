Вышел первый трейлер нового сезона популярного триллера «Ты»

В следующем месяце зрители увидят продолжение психологического триллера «Ты». Первая часть киноленты выйдет 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта. Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер сериала.

В нем главный герой Джо Голдберг переезжает в Лондон, где под маской интеллигента продолжает находить новых жертв. На этот раз он берет себе личность преподавателя литературы Джонатана Мура. Но вскоре он понимает, что, возможно, является не единственным серийным убийцей в городе. Кто-то не только охотится за членами высшего общества, но и знает настоящего Джо Голдберга, а также его прошлое.

В трейлере авторы показали зрителям завязку сюжету.

Отметим, что премьера сериала «Ты» состоялась в 2018 году и он оказался вполне успешным, поэтому создатели сразу продлили его на второй сезон, а после на третий.

«Курсор» писал ранее, что студия Lionsgate разместила трейлер четвертой части фильма «Джон Уик». В новой части главный герой, которого играет Киану Ривз, столкнется с огромным количеством врагов. Согласно сюжету, он попытается добраться до самой верхушки международного криминального мира.

Еще мы писали, что на конвенте CCXP в Бразилии презентовали новый трейлер сериала «Одни из нас» от HBO.