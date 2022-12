Названы лучшие песни года по версии The Rolling Stone

Известный музыкальный журнал Rolling Stone представил свой ежегодный рейтинг из 100 лучших песен уходящего 2022 года. В первую десятку вошли композиции, которые отметили престижными наградами или номинациями.

Об этом сообщается на сайте издания.

Лидером рейтинга стала песня Titi Me Pregunto, которую исполняет пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. На второй строчке находится трек Beyonce под названием Cuff It, а тройку лидеров замыкает композиция Bad Habit, принадлежащая Steve Lacy.

Далее в списке идет песня Karma американской звезды Taylor Swift, а за ней — Despecha, которую поет Rosalia. На шестом месте находится трек Hotel Lobby, который исполняют Quavo and Takeoff, на седьмом расположилась композиция Cash In Cash Out, представленную Pharrell feat. 21 Savage and Tyler, The Creator.

Восьмое место заняла песня Beyonce под названием Break My Soul, далее идет As It Was британского исполнителя Harry Style. И десятая строчка в рейтинге досталась композиции Jimmy Cooks, которую спели Drake feat. 21 Savage.

В списке 100 лучших песен 2022 года вошли треки, которые относятся к разным жанрам, стилям и направлениям, но преобладает в списке все же зажигательная танцевальная музыка.

