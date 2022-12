Spotify назвал самые популярные песни 2022 года

Известная стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен 2022 года, а также назвала артистов, которые стали самыми прослушиваемыми.

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Согласно данным, мало что изменилось с прошлого года. Самым рейтинговым певцом, уже третий год подряд, является пуэрто-риканский репер Bad Bunny. На его счету около 18,5 млрд прослушиваний. Второе место в рейтинге досталось американской певице Тейлор Свифт. А тройку лидеров замкнул Дрейк.

Что касается самых популярных песен 2022 года, то первую строчку заняла композиция Гарри Стайлз – As It Was. Она дебютировала в апреле в США под номером один в Billboard Hot 100. Второе место по популярности досталось песне Heat Waves, которую исполняет британская группа Glass Animals. И третье место получила композиция Laroi – Stay the Kid.

Далее в списке идет Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito и Bad Bunny – Tití Me Preguntó.

