Spotify назвал самые популярные песни 2022 года

01:15, 03 декабря 2022
Культура
spotify на телефоне фото
Фото: pixabay.com

А самыми популярными исполнителями стали Bad Bunny и Тейлор Свифт.

Известная стриминговая платформа Spotify опубликовала список самых популярных песен 2022 года, а также назвала артистов, которые стали самыми прослушиваемыми.

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Согласно данным, мало что изменилось с прошлого года. Самым рейтинговым певцом, уже третий год подряд, является пуэрто-риканский репер Bad Bunny. На его счету около 18,5 млрд прослушиваний. Второе место в рейтинге досталось американской певице Тейлор Свифт. А тройку лидеров замкнул Дрейк.

Что касается самых популярных песен 2022 года, то первую строчку заняла композиция Гарри Стайлз – As It Was. Она дебютировала в апреле в США под номером один в Billboard Hot 100. Второе место по популярности досталось песне Heat Waves, которую исполняет британская группа Glass Animals. И третье место получила композиция Laroi – Stay the Kid.

Далее в списке идет Bad Bunny feat. Chencho Corleone – Me Porto Bonito и Bad Bunny – Tití Me Preguntó.

«Курсор» писал ранее, что известный журнал People опубликовал свой ежегодный рейтинг и назвал обладателей титула «Человек года». На этот раз его получили четыре известные личности.

Еще мы писали, что исследователи из австралийского Университета Кертина выяснили, какой должна быть песня, чтобы стать популярной.

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