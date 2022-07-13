Названы сериалы-номинанты на премию Эмми

Вчера были объявлены номинанты на международную телевизионную премию «Эмми». Названы лучшие сериалы года.

Лучшими сериалами года в жанре драмы стали «Игра кальмара», «Лучше звоните Солу», «Наследники», «Озарк», «Чужие вещи», «Раздвоение», «Шершни» и «Эйфория».

Комедия: «Барри», «Элементарно Эббот», «Тед Лассо», «Убийство в одном здании», «Удивительная миссис Мейзел», «Обуздай свой энтузиазм», «Трюки» и «Что мы делаем в тени».

Лучшими мини-сериалами стали «Белый лотос», «Выселенные», «Вымышленная Анна», «Сломленные» и «Пэм и Томми».

Лауреаты премии будут названы 13 сентября на церемонии награждения.

Курсор ранее писал, что израильская актриса получила главную роль в новом детективе Netflix. Популярная стриминговая платформа Netflix купила права на экранизацию детективного комикса Си Спенсера «Тела» и уже раздала главные роли. Одну из них получила 27-летняя израильская актриса Шира Хаас.

Кроме того, Брэд Питт рассказал, что болен неизлечимой болезнью. Известный американский актер Брэд Питт рассказал о редкой и неизлечимой болезни – он не может различать лица людей. . Ее называют прозопагнозией или «лицевой слепотой».