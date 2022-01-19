Netflix объявил о закрытии кулинарного шоу Пэрис Хилтон

На стриминговой платформе вышел всего один сезон шоу.

Стало известно, что проект не оправдал ожиданий продюсеров Netflix. Кроме главной звезды — Пэрис Хилтон, в съемках приняли участие такие знаменитости как Ким Кардашьян и Деми Ловато, однако, это не спасло шоу от низких рейтингов.

На стриминговой платморфе Netflix вышло всего шесть серий кулинарного шоу.

«Готовим с Пэрис» удалось попасть в топ-10 Netflix всего лишь единожды. Также шоу получило негативные отзывы от зрителей.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Селин Дион отменила тур из-за проблем со здоровьем.

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