Стало известно имя претендента на роль ведущего Оскара

Впервые за три года премия Оскар пройдет с ведущим. В связи с этим в сети не утихают споры по поводу его кандидатуры.

Ранее стало известно, что премия Оскар вновь обретет ведущего. На протяжении трех лет организаторы отказались от ведущих, что привело к падению рейтингов и потере половины зрителей.

В сети ходят слухи, что исполнитель роли Человека-паука Том Холланд станет ведущим премии в 2022 году.

Официально не было никаких заявлений по этому поводу, но появилась информация, что Академия, организация, отвечающая за вручение Оскара, связалась с 25-летним британским актером, который однажды сказал, что заинтересован в проведении премии.

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Однако существует вероятность, что Холланду придется отказаться от такой чести, так как ранее он заявлял: «Может быть, в будущем, но, честно говоря, сейчас я слишком занят. У меня нет времени». Он добавил, что «хотел бы» это сделать.

Холланд является одной из самых прибыльных кинозвезд благодаря успеху франшизы «Человек-паук» кинематографической вселенной Marvel. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новая часть Человека-паука стала самым кассовым фильмом Sony Также читайте о том, что глава студии Marvel заявил, что съемки фильмов о Человеке-Пауке не прекратятся.

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