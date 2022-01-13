Стало известно имя претендента на роль ведущего Оскара

Ранее стало известно, что премия Оскар вновь обретет ведущего. На протяжении трех лет организаторы отказались от ведущих, что привело к падению рейтингов и потере половины зрителей.
В сети ходят слухи, что исполнитель роли Человека-паука Том Холланд станет ведущим премии в 2022 году.
Официально не было никаких заявлений по этому поводу, но появилась информация, что Академия, организация, отвечающая за вручение Оскара, связалась с 25-летним британским актером, который однажды сказал, что заинтересован в проведении премии.
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Однако существует вероятность, что Холланду придется отказаться от такой чести, так как ранее он заявлял: «Может быть, в будущем, но, честно говоря, сейчас я слишком занят. У меня нет времени». Он добавил, что «хотел бы» это сделать.
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