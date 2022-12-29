Новый фильм с Брэдом Питтом и Марго Робби провалился в прокате

Новый фильм 2022 года «Вавилон», в котором главные роли сыграли знаменитые голливудские актеры Марго Робби и Брэд Питт, провалился в прокате. Критики сказали, что он слишком скучен.

Об этом пишет ТrendMediaРacific.

Инсайдеры предполагают, что фильм, продолжительностью более 3 часов, не окупится даже в финансовом плане. Кинолента должна собрать хотя бы 250 миллионов долларов, чтобы получить прибыль и стать успешной, но при нынешних показателях, это выглядит маловероятным.

Хотя «Вавилон» был номинирован на несколько «Золотых глобусов», в частности, за лучший фильм, лучшую женскую роль и лучшую мужскую роль, отзывы об этом фильме неоднозначны как от критиков, так и от зрителей. Сейчас рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 55 процентов от критиков и 48 процентов от аудитории.

«Курсор» писал ранее, что популярный ресурс IMDb поделился традиционным ежегодным рейтингом самых популярных фильмов и сериалов.

Еще мы писали, что американский институт кинематографии (AFI) — одна из самых популярных голливудских организаций подвела итоги года и представила свой рейтинг лучших фильмов.