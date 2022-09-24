«Оба очень счастливы»: известный голливудский актер передумал разводиться

Известный актер решил помириться с женой и подал в суд документы для приостановления бракоразводного процесса.

76-летний голливудский актер, звезда фильмов «Рокки» и «Точка возврата» Сильвестр Сталлоне передумал разводиться с женой Дженнифер Флавин, с которой в браке 25 лет. Супруги встретились, поговорили и нашли компромисс.

Об этом сообщает издание Pagesix.

Представитель звездной пары рассказал, что они встретились дома, спокойно поговорили и смогли решить все свои недопонимания, сейчас они оба очень счастливы. В суд уже были поданы документы для приостановления бракоразводного процесса.

Сам известный актер эту информацию никак не стал комментировать, он подтвердил, что помирился с женой с помощью фотографии в сети, на которой они изображены, идущие за руку.

Также был опубликован снимок, где они собрались всей семьей: Сильвестр Сталлоне, жена и трое детей. В описании к фотографии он написал: «Замечательно».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

«Курсор» писал ранее, что в конце августа в сети появилась информация, что звезда «Рокки» разводится с женой. Расторгнуть официальные отношения решила супруга знаменитости Дженнифер Флавин. Она обвинила Сильвестра Сталлоне в махинациях с активами семейного фонда.

Еще мы писали, что 47-летний американский актер, звезда фильмов «Титаник» и «Выживший» Леонардо Ди Каприо расстался со своей девушкой после 4-х лет отношений.