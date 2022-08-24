Спустя 25 лет брака: известный голливудский актер разводится с женой

На развод подала жена американского актера, обвинив его в том, что он проделывает махинации с активами семейного фонда.

Известный 76-летний голливудский актер, звезда фильмов «Рокки» и «Рэмбо» Сильвестр Сталлоне разводится с супругой после 25-летнего брака.

Об этом сообщает Сloserweekly.

Расторгнуть официальные отношения решила супруга знаменитости Дженнифер Флавин. Она обвинила Сильвестра Сталлоне в махинациях с активами семейного фонда. В заявлении она указала, что голливудский актер преднамеренно растрачивал и истощал их совместное имущество. Также Дженнифер отметила, что хочет вернуть свою девичью фамилию.

Стоит отметить, что несколько дней назад Сильвестр Сталлоне решил перекрыть тату с изображением жены, которое у него было на плече. Поверх него он набил собаку.

Представитель голливудской знаменитости отметил, что актер просто хотел обновить портрет, но результат ему не понравился и он решил переделать татуировку.

Отметим, что Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин поженились в 1997 году и воспитывают троих дочерей. Еще у актера есть два сына от предыдущего брака.

«Курсор» писал ранее, что американская супермодель Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом.

Еще мы писали, что голливудская актриса Анджелина Джоли, которая уже несколько лет судится с бывшим супругом, актером Брэдом Питтом, из-за опеки над детьми, обвинила его в физическом насилии.