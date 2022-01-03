Опубликовали трейлер финального сезона сериала Острые козырьки

Популярнейший сериал «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли выпустит последний сезон в этом году.

Премьера завершающего сезона сериала ожидается на начало 2022 года.

К главным ролям вернутся Киллиан Мерфи, Том Харди, Аня Тейлор-Джой. Напомним, что актриса, игравшая одну из ключевых ролей в сериале, Хелена МакКрори, умерла в этом году.

Сообщается, что в новом сезоне Томас Шелби столкнется с лидером британских фашистов Освальдом Мосли.

Не смотря на то, что шестой сезон сериала будет завершающим, продюсеры заявляют, что ведут переговоры о съемках фильма в качестве продолжения истории.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших сериалов 2021 года.

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