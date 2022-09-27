Опубликован первый тизер триллера «Каменное сердце» от Netflix с Галь Гадот

Судя по всему, нам стоит ожидать множество взрывов, автомобильных погонь, стрельбы и прыжков с парашютом.

Netflix наконец-то показал первые кадры из своего грядущего шпионского триллера «Каменное сердце» с Галь Гадот в главной роли.

До сих пор сюжет фильма держался в секрете. Эта шпионская драма следует за Рэйчел Стоун (Гадот), агентом ЦРУ и единственной женщиной, стоящей между этой могущественной организацией и потерей ее самого ценного, но опасного актива.

«Каменное сердце» обещает быть чрезвычайно эпическим. Это суперприземленный, подлинный боевик-триллер, — объяснила Гадот. — Мы действительно хотели убедиться, что сохраняем реалистичность, чтобы люди могли чувствовать боль. Рэйчел Стоун живет за счет адреналина, она пристрастилась к нему».

Судя по всему, нам стоит ожидать множество взрывов, автомобильных погонь, стрельбы и прыжков с парашютом.

Премьера «Каменного сердца» состоится на Netflix в 2023 году.

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.

Напомним также, что если вы скучаете по Галь Гадот на большом экране, знайте, что звезда взялась за очередной захватывающий проект. Она сыграет не кого иного, как Злую Королеву в новой экранизации Диснея «Белоснежка и семь гномов».

Еще мы сообщали, что израильская актриса Галь Гадот откровенно рассказала о родах во время интервью журналу InStyle, заявив, что она наслаждается этим процессом и если бы она имела возможность, то рожала бы чаще.