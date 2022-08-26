Известный израильский актер попал в серьезное ДТП в Тель-Авиве: опубликовано фото

Актер серьезно пострадал в ДТП в Тель-Авиве. Команда МАДА эвакуировала его в тяжелом состоянии в больницу Ихилов.

Нир Леви сегодня серьезно пострадал в аварии в Тель-Авиве после того, как его мотоцикл сбил автомобиль. 54-летнюю звезду лечит команда специалистов в больнице Ихилов.

רוכב אופנוע כבן 45 נפצע קשה מפגיעת רכב ברחוב הרב שלמה גורן בתל אביב@nataliemetuko pic.twitter.com/5Qc40kxg45 — כאן חדשות (@kann_news) August 26, 2022

Певец Авив Гефен написал в своих соцсетях: «Молюсь за здоровье моего друга Нира Леви».

В 16:09 на горячую линию МАДА поступило сообщение о мотоциклисте, который был сбит автомобилем на улице раввина Шломо Горена в Тель-Авиве.

Команда МАДА эвакуировала его в тяжелом состоянии в больницу Ихилов, он страдает от мультисистемных травм.

נירו לוי נפצע קשה בתאונת דרכים בתל אביבhttps://t.co/Dw85rlsyAU — מעריב אונליין (@MaarivOnline) August 26, 2022

В МАДА сказали: «Мотоциклист лежал на дороге рядом с мотоциклом. Он был без сознания и страдал от тяжелой мультисистемной травмы. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии».

Больница Ихилов сообщила, что «актер Нир Леви был ранен в ДТП. Его лечит группа специалистов в больнице».

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