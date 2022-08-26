Известный израильский актер попал в серьезное ДТП в Тель-Авиве: опубликовано фото

20:09, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

Актер серьезно пострадал в ДТП в Тель-Авиве. Команда МАДА эвакуировала его в тяжелом состоянии в больницу Ихилов.

Нир Леви сегодня серьезно пострадал в аварии в Тель-Авиве после того, как его мотоцикл сбил автомобиль. 54-летнюю звезду лечит команда специалистов в больнице Ихилов.

Певец Авив Гефен написал в своих соцсетях: «Молюсь за здоровье моего друга Нира Леви».

В 16:09 на горячую линию МАДА поступило сообщение о мотоциклисте, который был сбит автомобилем на улице раввина Шломо Горена в Тель-Авиве.

Команда МАДА эвакуировала его в тяжелом состоянии в больницу Ихилов, он страдает от мультисистемных травм.

В МАДА сказали: «Мотоциклист лежал на дороге рядом с мотоциклом. Он был без сознания и страдал от тяжелой мультисистемной травмы. Мы оказали ему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии».

Больница Ихилов сообщила, что «актер Нир Леви был ранен в ДТП. Его лечит группа специалистов в больнице».

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Автор материала:
Ирен Давид
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