От страшного заболевания скончалась 45-летняя американская актриса

Болезнь у знаменитости диагностировали в 2020 году, но она продолжала съемки.

В воскресенье, 29 января, в США на 46-м году жизни скончалась актриса Энни Вершинг, сыгравшая в таких популярных проектах как «Дневники вампира», «Сверхъестественное», «Касл» и «24 часа». Причиной смерти знаменитости стало онкологическое заболевание.

Об этом пишет Hollywoodreporter.

О страшном диагнозе актриса узнала в 2020 году, но все равно продолжала заниматься любимым делом. Ее супруг Стивен Фулл отметил, что Энни находила чудо в самом простом моменте и ей не требовалась музыка, чтобы начать танцевать.

Известно, что у актрисы осталось трое детей. Старшему (Фредди) сейчас 12 лет, среднему (Оззи) — 9 лет и младшему (Арчи) — 4 года. Все были рождены в браке со Стивеном Фуллом, за которого знаменитость вышла замуж в 2009 году.

Карьера Энни Вершинг на телевидении началась в 2002 году, она сыграла в сериалах «Звездный путь: Энтерпрайз» и «Хищные птицы». После успешного дебюта Вершинг снималась ежегодно в двух-трех сериалах.

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