Отец Николы Пельтц призвал пожертвовать деньги с подарков на свадьбу дочери украинцам

Свадьба Бруклина и Николы была самым ожидаемым светским событием сезона. Свадьбу отметили в еврейских традициях.

Отец невесты призвал гостей свадьбы пожертвовать деньги, которые они хотели подарить молодым, на нужды украинских беженцев.

«Курсор» ранее писал, что певица Селин Дион призвала людей помогать беженцам из Украины. Певица присоединилась к звездам, поддержавшим украинский народ в это нелёгкое время и призвала оказывать финансовую помощь беженцам, которые покинула дома, спасаясь от российской агрессии.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.