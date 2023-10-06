Пэрис Хилтон вызвала восторг публики в роскошном платье со смелыми вырезами

Пэрис Хилтон продолжает сиять как икона стиля благодаря своему безупречному выбору моды.

Пэрис Хилтон привнесла нотку гламура в недавнюю церемонию вручения наград Billboard Latin Music Awards, состоявшуюся в Watsco Center в Корал-Гейблс, Флорида.

Знаменитость привлекла внимание публики в потрясающем мятно-зеленом платье от Area. На платье были вертикальные вырезы — как в верхней его части, так и нижней. Они придавали образу смелости.

Чтобы завершить ансамбль, она надела сверкающие серебряные туфли-лодочки с металлическим носком, украшенные кристаллами, серьги-пусеты с бриллиантами и блестящий прямоугольный клатч, переливающийся серебряными акцентами.

Пэрис впечатлила не только своим нарядом; ее макияж тоже был на высоте. Она сделала эффектный дымчатый макияж глаз, дополненный розовыми румянами и глянцевыми телесными губами. Ее светлые волосы были элегантно собраны в пучок, а несколько прядей обрамляли лицо.

Во время церемонии награждения Пэрис вместе с Данило Каррерой вручила награду Валентине Буэно и Кароль Джи.

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Это не единственное мероприятие, которое она посетила за последнее время. Пэрис стильно появилась на Неделе моды в Париже. Она повторила образ культовой героини Эль Вудс из «Блондинки в законе» в шикарном черном юбочном костюме с ярко-розовыми меховыми вставками.

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Она также появилась на показе Miu Miu в элегантном черном мини-платье, туфлях на платформе Mary Jane, солнцезащитных очках и обруче на голову, продемонстрировав свое разностороннее чувство моды.

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