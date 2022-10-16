«Песни еврейского местечка» прозвучат в Израиле

C 24 октября по 6 ноября в Израиле будет выступать любимец публики, композитор, артист, певец и хранитель песенных традиций на идише Ефим Александров.

Артист подготовил для Израиля особую программу, которая будет показана в 10 городах по всей стране!

Накануне гастролей в Израиле Ефим Александров рассказывает о проекте «Песни еврейского местечка», о любви к идишу и о многом другом.

— Ефим, вашему уникальному проекту «Песни еврейского местечка» уже 20 лет. Расскажите нам о нем, пожалуйста.

— Действительно, проекту 20 лет. Но песням еврейского местечка намного больше! Им более 100 лет! Но самое главное, что эти песни живут. И еще важнее, что язык идиш сохраняется с помощью песен. Сегодня об идише, внесенном в «Красную книгу исчезающих языков», сложно говорить как о языке, который живет, развивается, и на нем пишутся книги… Песня – это замечательное средство для того, чтобы этот язык – «маме лошн» – мамина речь, языкнаших бабушек, жил дальше в музыке. В той музыке, которая связана с эмоциями, переживаниями, радостями и печалями, сопровождавшими наших прекрасных предков – некогда жителей еврейских местечек.



— Ефим, расскажите, когда вы заинтересовались песнями на идиш и почему?

— Этот интерес возник из противопоставления, потому что еврейская песня в советские времена – хотя был театр, и издавался журнал на идише – все-таки это было закатное время языка. Конечно, как и в большинстве семей (все это рассказывают), родители говорили на идиш, чтобы что-то скрыть от детей. И когда я приезжал к своим гостеприимным родственникам в местечко Берсон, я немного возобновлял свой идиш, немножко понимал, о чем они говорят, и папа очень удивлялся. А когда уже позже, будучи студентом ГИТИСа, я на третьем курсе проходил практику в Еврейском камерном театре в Москве, тозанимался языком и даже научился писать на идише, и написал папе первые строки. Он был настолько рад, что ответил мне: «Я идиш бы выучил только за то, что на нем разговаривал папа», перефразируя великого Маяковского. Поэтому все началось давным-давно, и когда я услышал песни еврейского местечка не в свадебном варианте, а в профессиональном исполнении, с оркестровыми аранжировками, меня это покорило. Это было в Еврейском театре, и дальше у меня возникла мысль: «Почему бы когда-нибудь мечте клейзмерского музыканта не осуществиться? Чтобы эти мелодии зазвучали в красках симфонического оркестра, ведь они такие же прекрасные, как и миллионы мелодий, которые звучат по всему миру?» И эта мечта осуществилась более 20-и лет назад, когда мы записали на диски наши альбомы. Вообще, с симфоническим оркестром я записал больше 100 песен, их невозможно исполнить наодном концерте, но мы все равно будем их исполнять.

— Сегодня вы являетесь одним из немногих исполнителей и «коллекционеров» песен на идиш. За эти годы вы сами нашли многие из них, какие-то тексты, сохранившиеся от родителей, дедушек и бабушек, вам даже приносили зрители…

— Для меня песни местечка — не только еврейские. Мои родители пели песни на идише, на украинском, польском языках… Это тоже песни местечка моего детства. Поэтому на концерте я буду петь на разных языках.

Прелесть нашего музыкального проекта в том, что совсем необязательно понимать язык, чтобы песня «зацепила». Веврейских песнях заключена особая солнечная сила, пробивающая тьму страха и уныния. Мелодии о любви и страданиях, о доме и тяжелой судьбе, о маме, о детях, о надежде – наша волшебная музыка, помогающая этносу выжить.

— В эти дни мы празднуем еврейский Новый год и праздник Суккот. Что вы можете пожелать нашим слушателям?



— Я очень жду нашей встречи и тщательно готовлюсь к концертам. Это будет необыкновенная встреча—моноспектакль, будет больше общения — для меня это очень интересно, будет больше песен, потому что рамки концерта позволяют исполнить и песни на идиш, и песни, которые родились позже уже на русском языке, но звучали во всех странах, и их помнят, как еврейские песни. Будут сюрпризыи новые премьеры. Мне хочется пожелать вам в новом году много радости и музыки, которая живет в сердце каждого человека, потому что это музыка наших родителей, бабушек и дедушек. Чтобы эта музыка звучала вокруг нас, чтобы был мир, здоровье и благополучие родных и близких – это и будет еврейская музыка, в которой, хоть иногда и с грустью,всегда поется о светлых вещах – о доме, родных и близких. Я желаю всем радости от того, что вы вместе, я желаю всем в новом году быть здоровыми и счастливыми!

С Ефимом Александровым беседовала Белла Каменская

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За 20 летнюю историю существования проекта «Песни еврейского местечка» Ефим Александров представил израильской публике множество тематических музыкальных программ. Новая программа, которую Александров скоро покажет в Израиле, откроет совершенно новые грани сольного творчества артиста. Публику ждёт задушевная встреча с самыми любимыми песнями на идише, украинском и русском языках из музыкальных альбомов разных лет. Особое место в программе отведеномузыкальным премьерам. На концерте также прозвучат прекрасные стихи и весёлые истории из жизни еврейских местечек. Впервые за все эти годы артист во время концерта расскажет о творческом пути проекта и ответит на ваши вопросы.

Концерты-встречи с Ефимом Александровым пройдут:



24.10, понедельник, Ашкелон, Матнас ВольденбергАшкелон, 20:00​​

25.10, вторник, Ноф а-Галиль (Нацрат-Илит), МатнасБеркович, 20:00​​​

26.10, среда, Ришон ле-Цион, Мофет, 20:00​​​

27.10, четверг, Маалот Таршиха, Гейхал а-Тарбут, 20:00

29.10, суббота, Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00

31.10, понедельник, Хайфа, Бейт-Наглер, 20:00​​

1.11, вторник, Петах-Тиква, Шарет, 17:00 (дополнительный концерт!)

1.11, вторник, Петах-Тиква, Шарет, 20:00

2.11, среда, Нетания, Гейхал а-Тарбут — Аудиториум, 20:00

3.11, четверг, Беэр-Шева, Гейхал а-Тарбут Гистадрута, 20:00​

5.11, суббота, Хадера, Гейхал а-Тарбут — зал «Рене Шени», 20:00​

6.11, воскресенье, Ашдод, Матнас Дюна-Юд, 20:00(дополнительный концерт!)

Организатор гастролей в Израиле – продюсерская компания YM Production под руководством Марка Юрика.

Билеты в кассе «Браво» здесь.