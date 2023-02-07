Певица Бейонсе установила рекорд на Грэмми-2023

В ночь на понедельник, 6 февраля, в Лос-Анджелесе произошла церемония вручения престижной музыкальной премии «Грэмми». Триумфатором мероприятия стала 41-летняя американская звезда Бейонсе.

Об этом сообщается на сайте Grammy.

Популярная певица установила новый рекорд, забрав домой 32 награду «Грэмии». Она победила в номинации «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» за пластинку Renaissance, а также за композицию CUFF IT – в номинации «Лучшая песня в стиле R&B». Ранее этот статус удерживал венгерско-британский дирижер Георг Шолти — у него 31 статуэтка.

Певица вышла на сцену и произнесла речь, в которой поблагодарила свою семью за поддержку, в частности дядю Джона, ведь он помогал ей построить музыкальную карьеру еще до популярности.

К слову, Бейонсе установила рекорд на Грэмми еще два года назад, когда отличилась как первая женщина, получившая 28 премий «Грэмми».

«Курсор» писал ранее, что известный музыкальный журнал Rolling Stone представил свой ежегодный рейтинг из 100 лучших песен 2022 года. Лидером рейтинга стала песня Titi Me Pregunto, которую исполняет пуэрто-риканский рэпер Bad Bunny. На второй строчке находится трек Beyonce под названием Cuff It.

Еще мы писали, что популярные актеры Риз Ахмед и Эллисон Уильямс объявили номинантов на 95-ю ежегодную кинопремию «Оскар». Торжественную церемонию запланировали на 12 марта этого года.

Напомним, что «Черная горка» (Black Slide) — совместный израильско-британский анимационный фильм вошел в шорт-лист престижной кинопремии «Оскар».