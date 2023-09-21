Певица Рианна с мужем впервые показали своего новорожденного сына

На малыша Риота надели розовый комбинезон и ботинки.

Всемирно известная певица Рианна впервые показала своего новорожденного второго сына Riot Rose в очаровательной семейной фотосессии. Знаменитость и A$AP Rocky позировали вместе с первенцем RZA, которому недавно исполнилось 16 месяцев.

Об этом пишет TMZ.

Звезда рассказала о своей второй беременности во время выступления на Суперкубке в феврале этого года. А когда малыш родился, долго не подтверждала точную дату его рождения.

35-летняя певица выглядела очень счастливой, позируя с Riot на руках для милой домашней фотосессии с их 16-месячным первенцем RZA. На малыша Риота надели розовый комбинезон и ботинки, а для фото на улице завернули его в плед.

Хитмейкер Umbrella выглядел на съемках невероятно в джинсовой куртке с капюшоном и темно-синих леггинсах, а A$AP надел белую майку и кожаные джинсы с принтом Bottega Veneta.

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Фотосессия стала их первым публичным появлением вместе со вторым ребенком с момента его рождения.

"Курсор" писал ранее, что Рианна, барбадосская певица и актриса, имеет значительную базу поклонников по всему миру. Но ее слава доставила ей некоторые проблемы в четверг, когда мужчина ворвался в ее дом, желая просить ее руки и сердца. В итоге ее особняк в Беверли-Хиллз стал центром серьезной полицейской операции.