Плакала и кричала: у Кэти Перри произошел истерический припадок на съемках талант-шоу

«Наша страна нас подвела», — Кэти Перри расплакалась во время прослушивания на шоу «Американский идол».

Трей Луис, 21-летний парень, который выжил после стрельбы в школе из Санта-Фе, штат Техас, довел судей «Американского идола» до слез, когда пришел на прослушивания.

Он сказал, что в результате стрельбы, которая произошла в мае 2018 года, он потерял восемь своих друзей и двух учителей.

Услышав это, Кэти буквально впала в истерику.

«Наша страна подвела нас, бля*ь», — кричала она.

«Это не нормально! Ты должен петь здесь, потому что любишь музыку! — сердито крикнула она. — Не потому, что тебе пришлось пройти через это».

«Ты не должен был терять восемь друзей! Я надеюсь, что ты напомнишь людям, что мы должны измениться, потому что знаешь что? Я тоже боюсь», — плакала она.

Когда ее коллеги Люк Брайан и Лайонель Ричи сочувственно погладили Перри по плечу, парень тоже утешил ее, сказав: «Это ужасно, Кэти, это ужасно».

Ричи также упомянул о ежедневных потерях от массовых расстрелов в стране, сказав: «Мы терпели это так долго, слишком долго. Это стало нормой». По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в США произошло более 80 массовых расстрелов. Перри сказала парню, что надеется, что он сможет стать лидером в борьбе с насилием с применением огнестрельного оружия в стране.

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