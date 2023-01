Появились первые оценки сериала The Last of Us от критиков

Компания HBO сняла запрет на публикацию обзоров сериала The Last of Us по мотивам культовой видеоигры. Оказалось, что критики удовлетворены проектом.

Судя по оценкам на Metacritic, сериал имеет 83 балла после 18 рецензий. Он получил лишь одну среднюю оценку в виде 7 баллов от одного из изданий.

По мнению критиков, The Last of Us всецело наследует игру и соблюдает первоисточник в вопросах атмосферы, сюжета и других аспектов. Подробнее о сериале читайте в нашем материале.

«The Last of Us — лучшая экранизация видеоигры всех времен, а также фантастическая телевизионная драма в своем роде. Если вы раздумываете над тем, стоит ли ее смотреть, сделайте себе одолжение и приступайте к просмотру как можно скорее», ‒ пишут критики.

