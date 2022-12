Появился новый трейлер долгожданного сериала «Одни из нас»

На конвенте CCXP в Бразилии презентовали новый трейлер сериала «Одни из нас» от HBO.

Видео опубликовали на YouTube-канале HBO Max Brasil.

Премьера сериала запланирована на HBO и HBO Max 15 января. Авторами шоу стали Крэйг Мэзин («Чернобыль») и гейм-дизайнер из студии Naughty Dog Нил Дракманн, а исполнительными продюсерами – Кэролин Штраусс, Роуз Лэм, Эван Уэллс, Асад Кизильбаш и Картер Суон.

Событие экранизации будут перекликаться с сюжетом одноименной видеоигры 2013 года. Зрителям расскажут историю Джоэла в исполнении известного актера Педро Паскаля. Он является контрабандистом, который должен сопровождать подростка Элли (роль исполнила Белла Рамзи) через постапокалиптические США.

Они столкнутся со многими опасностями, потому что человечество поразила кордицепсная церебральная инфекция. Она является микозом и грибковым поражением центральной нервной системы и тканей тела. Из-за инфекции началась пандемия, погубившая огромное количество людей. Многие представители человечества заразились и стали зомби, обезображенными заболеваем.

«Одни из нас» стал самым дорогим сериалом в истории HBO Max. Помимо огромного бюджета, это первый сериал от компании, основанный на видеоигре.

После выхода видеоигры The Last of Us в 2013 году было предпринято несколько попыток экранизации. Сперва речь шла о создании художественного фильма, сценаристом которого выбрали автора и креативного директора игры Нила Дракманна, а сценаристом – Сэма Рэйми, но проект закрыли. Со временем компания Sony также закрыла анимационную короткометражную адаптацию от Oddfellows.

Ранее был назван новый сериал, который побил рекорд Netflix по просмотрам.

«Курсор» сообщал о 10 лучших видеоигр 2022 года по версии Time, среди которых была The Last of Us Part I.