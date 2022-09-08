Netflix перезапустит шоу «Телепузики»

Премьера нового шоу запланирована уже на эту осень.

«Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и Повернулись! Телепузики и новый рассказчик Титус Берджесс появятся на Netflix 14 ноября!», – сообщили в Netflix.

Берджесс участвовал в проектах «Чудотворцы», «Хорошая борьба», «Семейка Аддамс». Перезапуск сериала будет состоять из 26 серий по 12 минут.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, and Po are back! The Teletubbies — and new narrator Tituss Burgess — are coming to Netflix on November 14th! pic.twitter.com/BvXJ9ZoiAr — Netflix (@netflix) September 7, 2022

Отметим, что сериал «Телепузики» выходил с 1997 по 2001 год на телеканале BBC. Авторами шоу являются Энн Вуд и Энди Дэвенпорт, поведавшие миру истории вымышленных существ с антенной на голове и телевизором на животе.

В свое время он фигурировал во многих скандалах. Например, в 1999 году влиятельный американский пастор и телепроповедник Джерри Фолуэлл обвинил «Телепузиков» в навязывании детям ЛГБТ-пропаганды. Свое мнение он аргументировал тем, что Тинки-Винки носил сумку и был фиолетового цвета, что, по его мнению, является цветом гей-парада. Также Фоллуэл обращал внимание на то, что антенна упоминаемого персонажа имеет форму треугольника, тоже символизирующую ЛГБТ.

Помимо этого, в 2009 году авторы детских передач признались, что придумывали сюжеты и героев своих программ (среди которых «Телепузики») под влиянием кокаина и других наркотиков.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск раскритиковал сериал «Властелин колец: Кольца власти» от Amazon. По его мнению, писатель Толкин, литературные произведения которого легли в основу нового проекта, был бы недоволен качеством сериала.

«Толкин в гробу переворачивается. Почти каждый мужской персонаж трус или придурок, или и то, и другое. Только Галадриэль (эльфийская владычица – ред.) смелая, умная и милая», – написал Маск.

Также «Курсор» сообщал о 6-серийном немецко-израильском драматическим сериале, который посвящен расправе израильскими спортсменами на мюнхенской Олимпиаде в 1972 году.