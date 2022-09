Netflix перезапустит шоу «Телепузики»

Премьера нового шоу запланирована уже на эту осень.

«Тинки-Винки, Дипси, Ля-Ля и Повернулись! Телепузики и новый рассказчик Титус Берджесс появятся на Netflix 14 ноября!», – сообщили в Netflix.

Берджесс участвовал в проектах «Чудотворцы», «Хорошая борьба», «Семейка Аддамс». Перезапуск сериала будет состоять из 26 серий по 12 минут.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, and Po are back!

The Teletubbies — and new narrator Tituss Burgess — are coming to Netflix on November 14th! pic.twitter.com/BvXJ9ZoiAr

— Netflix (@netflix) September 7, 2022