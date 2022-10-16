Раскрыта тайна строительства египетских пирамид в Гизе

Очень много вопросов по этому поводу было связано с тем, как гигантские блоки были транспортированы на строительную площадку.

Египетские пирамиды на плато Гиза — точнее, их строительство — считается одним из величайших достижений мира. Очень много вопросов по этому поводу было связано с тем, как гигантские блоки были транспортированы на строительную площадку.

Сейчас стало известно, что такая возможность появилась благодаря давно потерянному рукаву реки Нил, существовавшему более 4000 лет назад, пишет портал IFL Science.

Отмечается, что этот рукав, известный как Хуфу, был недалеко от комплекса пирамид Гизы и давал возможность транспортировать материалы для пирамид из других мест, являясь жизненно важной транспортной артерией древнего Египта. До недавнего времени его история была мало изучена.

«Уровень воды в рукаве Хуфу значительно поднялся в период от 14 800 до 5 000 лет назад. При этом уровень воды в рукаве оставался достаточно высоким еще в течение длительного периода после африканского влажного периода. Это давало реке способность быть судоходной, что, в свою очередь, позволило транспортировать эти строительные материалы», — говорится в статье.

Следует отметить, что хоть рукав Хуфу мог помогать в транспортировке строительных материалов ближе к строительной площадке, многие детали создания пирамид до сих пор неизвестны.

«Сначала высота пирамиды Хеопса составляла 146.6 метра и состояла из более 2.3 миллионов крупных каменных блоков, общая масса которых равна 6 миллионам тонн. Сейчас среди ученых нет консенсуса по поводу того, как эти блоки размещались друг на друге со сложной структурой, которая предусматривала ряд внутренних проходов и гробниц», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в Египте обнаружен древний затонувший корабль, заполненный сокровищем. Внутри корабля водолазы обнаружили множество сокровищ. Амфоры, золотые статуи и многое другое. Но трофеи трудно достать из корабля, потому что они «впечатаны» в глину.

Курсор также писал о том, что археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране.