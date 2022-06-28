Археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране

Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.
По словам иранского археолога Мейсама Лаббафа-Ханики, предыдущие раскопки пролили свет на значение этой долины, в которой религиозные и экономические аспекты показывают и свидетельствуют о развитии этого региона в сасанидскую и раннеисламскую эпохи.
Археологи, сосредоточившись на продолжении раскопок на месте Кала-э-Дохтар в деревне, обнаружили великолепную коллекцию лепнины, украшенной геометрическими, растительными и человеческими мотивами, сообщили в Научно-исследовательском институте культурного наследия и туризма.
«Недавние открытия откроют новую главу в истории иранского искусства эпохи Сасанидов», — цитирует ILNA слова Лаббаф-Ханики в воскресенье.
«Раскопки также выявили [другие участки] разрушенного архитектурного комплекса, который был великим храмом огня в парфянскую и сасанидскую эпохи… Храм огня состоял из четырехарочного кирпичного свода и гипостильного зала», — пояснил археолог.
Храм огня имеет форму традиционного Чахар-Так (Чахартак), где четыре стороны квадратной комнаты имеют арочное отверстие. Эксперты говорят, что эта архитектурная форма превратилась в наиболее типичную форму религиозной архитектуры Сасанидов, тесно связанную с расширением и стабилизацией зороастризма во время правления Сасанидов и сохранившуюся в исламскую эпоху благодаря ее использованию в религиозных и священных зданиях, таких как мечети и гробницы.
Археолог сказал, что каждая из колонн этого зала украшена капителями с изысканной лепниной.
Эпоха Сасанидов имеет очень большое значение в истории Ирана. При Сасанидах персидская архитектура и искусство пережили общее возрождение.
Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему.