Археологи обнаружили произведения искусства эпохи Сасанидов в Иране

Археологи обнаружили множество великолепных произведений искусства на северо-востоке Ирана в месте, которое, как они надеются, даст дополнительные сведения о жизни в эпоху Сасанидов (224–651 гг.).

Открытия были сделаны во время пятого археологического сезона, проведенного в долине недалеко от деревни Робат-э-Сефид/Базе Хур в стратегическом географическом пункте, через который проходит главная караванная дорога с севера на юг.

По словам иранского археолога Мейсама Лаббафа-Ханики, предыдущие раскопки пролили свет на значение этой долины, в которой религиозные и экономические аспекты показывают и свидетельствуют о развитии этого региона в сасанидскую и раннеисламскую эпохи.

Археологи, сосредоточившись на продолжении раскопок на месте Кала-э-Дохтар в деревне, обнаружили великолепную коллекцию лепнины, украшенной геометрическими, растительными и человеческими мотивами, сообщили в Научно-исследовательском институте культурного наследия и туризма.

«Недавние открытия откроют новую главу в истории иранского искусства эпохи Сасанидов», — цитирует ILNA слова Лаббаф-Ханики в воскресенье.

«Раскопки также выявили [другие участки] разрушенного архитектурного комплекса, который был великим храмом огня в парфянскую и сасанидскую эпохи… Храм огня состоял из четырехарочного кирпичного свода и гипостильного зала», — пояснил археолог.

Храм огня имеет форму традиционного Чахар-Так (Чахартак), где четыре стороны квадратной комнаты имеют арочное отверстие. Эксперты говорят, что эта архитектурная форма превратилась в наиболее типичную форму религиозной архитектуры Сасанидов, тесно связанную с расширением и стабилизацией зороастризма во время правления Сасанидов и сохранившуюся в исламскую эпоху благодаря ее использованию в религиозных и священных зданиях, таких как мечети и гробницы.

Археолог сказал, что каждая из колонн этого зала украшена капителями с изысканной лепниной.

Эпоха Сасанидов имеет очень большое значение в истории Ирана. При Сасанидах персидская архитектура и искусство пережили общее возрождение.

Еще напомним, что исследователи обнаружили новую многопланетную систему.