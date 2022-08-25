Инцидент на концерте в Эйлате: артисты прокомментировали события

Инцидент произошел в конце выступления поп-дуэта Static & Ben El Tavori; Static: «одна из самых страшных вещей, которые случались со мной в жизни».

Две молодые девушки получили легкие травмы после того, как на концерте Static & Ben El Tavori в эйлатском парке Мизрака в среду вечером рухнула часть звукового оборудования.

На видео, опубликованном на Youtube, видно, как популярный дуэт выступает на сцене, когда рушится стойка с большими концертными колонками.

Пока охранники попытались оказать помощь, исполнители на сцене также заметили суматоху и остановили свое выступление на середине песни.

В результате инцидента, который произошел в конце концерта, две девочки, 10 и 15 лет, получили легкие травмы.

На своей странице в Instagram Статик написал: «То, что произошло на концерте только что, разбивает мне сердце, это одна из самых страшных вещей, которые случались со мной в жизни».

Он продолжил: «Как только я понял, что люди ранены, я чуть не упал в обморок. Слава Богу, я встретил удивительные семьи девушек, которые пострадали, и с ними все в порядке. Я желаю милой Лирин скорейшего выздоровления! Я должен тебе позвонить по видеосвязи, а ты должна стать героем, как ты и обещала».

Муниципалитет Эйлата, который организовал концерт, сказал, что «обстоятельства инцидента в настоящее время расследуются».

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