Рэперша Cardi B поделилась своим мнением по поводу украинского кризиса

Cardi B часто высказывает свое мнение в социальных сетях и в этот раз она ответила фанату в Твиттере по поводу ситуации в Украине.

Этот человек имел в виду новости о последних военных вторжениях России в Украину, что побудило мировых лидеров, включая Бориса Джонсона, объявить о новых санкциях против Москвы.

«Желаю, чтобы эти мировые лидеры перестали спотыкаться о власть и действительно задумались о том, кто действительно страдает (граждане), кроме того, что весь мир находится в кризисе», — ответила Карди.

Wish these world leaders stop tripping about power and really think about whose really getting affected (citizens) besides the whole world is in a crisis.War,sanctions,invasions should be the last thing these leaders should worry about. https://t.co/25qemEtzF9

