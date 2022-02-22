Владимир Путин назвал условия нормализации отношений между Россией и Украиной

Президент России пообщался с журналистами на пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Алиевым.

Владимир Путин заявил, что для нормализации отношений между странами, Украина должна признать волеизъявление жителей Крыма и Севастополя, отказаться от вступления в НАТО и провести демилитаризацию.

Также президент России считает, что появление тактического ядерного оружия на Украине для них означает стратегическую угрозу.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

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