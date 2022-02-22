Министр иностранных дел Украины: Европа должна забрать Украину себе

Украинский министр Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз должен четко и решительно заявить о том, что Украина будет принята в евроблок в ближайшем будущем.

Поскольку независимость «Донецкой и Луганской народных республик» теперь признана Россией, лучшее, что может сделать сейчас Европа, — это принять Украину «к себе». Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что призывает Брюссель «немедленно отказаться от нерешительности, сдержанности и скептицизма» и дать Киеву обещание принять страну в ЕС в будущем. Министр убежден, что «время пришло».

Напомним, что накануне президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении независимости «Донецкой и Луганской народным республикам». Украинские власти назвали это решение незаконным и заявили, что Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разорвать дипломатические отношения с Россией.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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