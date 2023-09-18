Счастливую Дженнифер Лопес с супругом заметили на рынке в Лос-Анджелесе

Звездная пара прогуливалась, обняв друг друга

Популярная американская певица и актриса, звезда фильма "Мать" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес вместе с оскароносным актером Беном Аффлеком прогулялась по рынку в Лос-Анджелесе (США).

Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара прогуливалась, обняв друг друга, а артистка в какой-то момент даже положила руку на ягодицы своего супруга. Для семейного выхода Джей Ло выбрала укороченный светло-мятный кардиган, который надела поверх белой футболки и соединила с широкими джинсами. Звезда фильма "Мать" надела пару белых кроссовок и дополнила образ светлой сумочкой, а также добавила солнцезащитные очки и серьги-кольца.

Ее возлюбленный Бен Аффлек тем временем выбрал серый свитер с круглым вырезом и пару синих джинсов. Оскароносный актер также надел пару серо-белых кроссовок и дополнил образ черными солнцезащитными очками.

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"Курсор" писал ранее, что 54-летняя популярная американская певица и актриса, звезда фильмов "Стриптизерши" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ, выйдя на улицы Нью-Йорка в жаркий день.