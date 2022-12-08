Селин Дион отменила стадионный концерт в Тель-Авиве

Шоу Селин Дион, которое должно было состояться 31 мая в Тель-Авиве, входит в число концертов в нескольких странах, которые были отменены из-за проблем со здоровьем всемирно известной певицы.

Выступления являются частью мирового турне Dion’s Courage.

Ее команда объявила, что 23 концерта European Courage World Tour, запланированные на период с февраля по апрель 2023 года, будут перенесены на весну 2024 года, а восемь выступлений в мае и летом 2023 года, в том числе в Тель-Авиве, будут отменены.

До пандемии COVID-19 Дион отыграла первые 52 концерта мирового турне Courage World Tour в Северной Америке и приостановила тур в марте 2020 года. С тех пор она лечилась и восстанавливается после тяжелых и постоянных мышечных спазмов.

«Мне больно говорить вам, что я не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале, — сказала Селин. — Я всегда выкладываюсь на 100%, когда выступаю, но сейчас я не могу дать вам этого. У меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье, и я надеюсь, что я на пути к выздоровлению».

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