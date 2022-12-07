Бритни Спирс в очередной раз удалила свою страницу в Instagram

Американская поп-певица Бритни Спирс, которая несколько дней назад отметила 41-й день рождения, в шестой раз деактивировала свою страницу в Instagram с 41,6 млн подписчиков.

Об этом пишет Фокус.

Издание отмечает, что этому предшествовала череда странных постов, которые снова вызвали у фанатов артистки опасения относительно ее психического здоровья.

В частности, она написала благодарственный пост своей сестре Джейми Линн Спирс, назвав ее «маленькой соплячкой», признания в любви сыновьям и выставила новую партию «обнаженных» фото со неоднозначными подписями.

Представители Спирс отказались от комментариев, но, по словам инсайдеров, она просто взяла перерыв, как делала это в прошлом. Они добавили, что большая часть шумихи вокруг недавних постов Спирс в Instagram преувеличена, и Бритни «наслаждается своей свободой».

Как сообщал Курсор, совместная песня Бритни Спирс и Элтона Джона под названием «Hold Me Closer», которая вышла 26 августа 2022 года, долгое время занимала первое место в iTunes в 46 странах.

После успешного релиза песни Бритни записала видео в соцсетях, в котором отметила, что это лучший день в ее жизни и обратилась к Элтону Джону, поздравив и его. В ответ на это 75-летний артист и сам выставил пост, в котором отметил певицу и поблагодарил за поздравления.

Стоит отметить, что это первый музыкальный релиз Бритни за шесть лет. Ее предыдущий альбом под названием Glory вышел в 2016 году, хоть и был повторно выпущен в 2020 году.



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