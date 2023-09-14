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Шакира покорила публику, выйдя на красную дорожку в блестящем платье с открытой спиной

14:54, Сегодня
Культура
шакира фото
Фото: depositphotos.com
Шакира позировала в платье Versace.

На этой неделе Шакира получила желанную награду Video Vanguard Award на церемонии вручения MTV VMA 2023 — и она предстала на ковровой дорожке по этому знаменательному событию в ошеломляющем образе.

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