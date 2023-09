Шакира покорила публику, выйдя на красную дорожку в блестящем платье с открытой спиной

shakira wearing versace at the vmas awards 2023 pic.twitter.com/qWB4evmw1Q

46-летняя певица вышла на публику в блестящем золотом платье Versace с вырезами по бокам, подчеркивавшие ее подтянутый пресс и тонкую талию, а также с открытой спиной.

VERSACE ROYALTY, Shakira you will always be famous #ShakiraVanguard #VMAs pic.twitter.com/1R0KouK3MM

Исполнительница дополнила свое платье туфлями на платформе Piferi.

Чтобы еще больше ослепить публику своим ансамблем, икона стиля добавила блестящие серебряные серьги и кольца. Позже ее дети присоединились к ней на ковровой дорожке, надев одинаковые черно-желтые спортивные костюмы и кроссовки.

