Шакира покорила публику, выйдя на красную дорожку в блестящем платье с открытой спиной

Шакира позировала в платье Versace.

На этой неделе Шакира получила желанную награду Video Vanguard Award на церемонии вручения MTV VMA 2023 — и она предстала на ковровой дорожке по этому знаменательному событию в ошеломляющем образе.

shakira wearing versace at the vmas awards 2023 pic.twitter.com/qWB4evmw1Q

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46-летняя певица вышла на публику в блестящем золотом платье Versace с вырезами по бокам, подчеркивавшие ее подтянутый пресс и тонкую талию, а также с открытой спиной.