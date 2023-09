Шакиру в роскошном платье с вырезами от Versace сравнили с «богиней» — яркие фото с ковровой дорожки

Шакира доказала свой статус иконы моды и музыки.

На одной из главных музыкальных премий года, MTV VMA, которая прошла 12 сентября и где доминировала Тейлор Свифт, в центре внимания оказалась еще одна звезда – Шакира. 46-летняя колумбийская певица, удостоенная престижной награды Video Vanguard Award, украсила мероприятие в потрясающих ансамблях Versace.

По прибытии Шакира продемонстрировала свои невероятные формы в золотом платье Versace с открытой спиной, украшенном смелыми вырезами по бокам. Но не только этот образ привлек внимание публики.

Embed from Getty Images

Принимая награду «Лучшая совместная работа» за песню «TQG», Шакира надела пудрово-голубое платье от Versace, которое повергло всех в трепет.

Это привлекательное платье имело вырезы спереди, сзади и по бокам, а также невероятно высокий разрез на ногах, скрепленный культовой фирменной деталью Versace – английскими булавками. Золотые туфли на каблуках дополнили ансамбль. Шакира уложила свои объемные вьющиеся волосы элегантной укладкой набок.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Сама Донателла Версаче поделилась в Instagram фотографиями Шакиры в замечательном голубом платье Versace, назвав певицу культовой и получив шквал похвал в комментариях.

Поклонники высоко оценили сияющую внешность Шакиры, особенно часто сравнивая артистку с греческой богиней, и волшебство модного дома Versace, а многие назвали это платье лучшим платьем вечера.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Курсор писал, что Деми Мур блеснула стройной фигурой в полупрозрачном наряде от Fendi на Неделе мод.