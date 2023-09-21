Деми Мур блеснула стройной фигурой в полупрозрачном наряде от Fendi на Неделе мод

Деми Мур покорила ярким образом.

Деми Мур продемонстрировала яркий образ на показе Fendi 2024, представленном на Неделе моды в Милане в среду.

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Мур присоединилась в первом ряду ко многим другим звездным коллегам, таким как Наоми Кэмпбелл, Эмбер Валлетта, Кара Делевинь и другие.

Знаменитость надела босоножки с ремешками от Fendi с тонким каблуком-шпилькой, но наиболее яркой частью ее наряда стал комплект, тоже от Fendi, состоящий из ярко-оранжевого топа без рукавов и юбки-миди. Каждая из этих частей была изготовлена ​​из ребристого материала.

К комплекту Мур добавила длинное голубое пальто и черную сумку с верхней ручкой, а также дополнила образ серьгами-подвесками и браслетом-манжетой.

Деми Мур (Demi Moore) - американская актриса, родилась 11 ноября 1962 года в Розуэлле, Нью Мексико, США. Она стала известной благодаря своей успешной карьере в кино и телевидении.

Деми Мур начала свою актерскую карьеру в 1980-х годах и быстро стала одной из самых популярных актрис Голливуда.

Деми Мур также известна своей работой в области моделинга и филантропии.

Звезда оставила заметный след в мире кино и продолжает активно работать в различных проектах.

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