Шакиру заподозрили в романе с мужчиной, младше ее на 21 год

Однако сама певица опровергает любые слухи на эту тему.

45-летняя колумбийская певица Шакира, который тяжело переживала расставание с возлюбленным Жераром Пике, похоже, начала уделять внимание личной жизни и принимать ухаживания от других мужчин. В сети ходят слухи, что она начала романтически отношения с мужчиной, который младше ее на 22 года. Об этом пишет Marca. Папарацци сфотографировали артистку во время ее общения с 24-летним инструктором по серфингу Горкой Эзкурдия, и на снимках знаменитость выглядела очень веселой и с обожанием смотрела на молодого человека. Это давний знакомый семьи Шакиры, а в прошлом году он давал уроки серфинга и Жерару Пике.

Сама артистка отрицает любые новые отношения, заявив, что все время посвящает сыновьям.

«Курсор» писал ранее, что после тяжелой разлуки с Пике, связанной с предательством, Шакира впервые рассказала о том, как она справляется с последними событиями в своей жизни. Колумбийская певица узнала о неверности Пике, когда ее отец находился в отделении интенсивной терапии, а также когда она столкнулась с налоговым иском в Испании.

Еще мы писали, что согласно иностранным сообщениям, бойфренд Шакиры, футболист «Барселоны» Жерар Пике, по слухам, имел роман с израильской супермоделью Бар Рафаэли еще в 2012 году.