«Все это кошмар»: Шакира впервые рассказала о расставании с Пике

Расставание с Пике произошло в июне этого года, после 12 лет совместной жизни, и сейчас он снова находится в отношениях, на этот раз с 23-летней девушкой. «Очень трудно говорить о разрыве, тем более, что я впервые говорю об этом в интервью. Трудно говорить, потому что я все еще переживаю это. Необычное расставание. Тяжело было не только мне, но и детям. Чрезвычайно тяжело. У моего дома 24 часа в сутки дежурят папарацци», — сказала она.

Shakira opened up to Elle about her "tough" split with Gerard Pique. pic.twitter.com/USws3uDmhJ — E! News (@enews) September 21, 2022

Шакира утверждает, что верила в «долго и счастливо», но это разбилось вдребезги. «Для тех женщин, которые, как и я, верили в ценности и мечтали о вечной семье, видеть, как эта мечта рушится, вероятно, одна из самых болезненных вещей, через которые вы можете пройти, — отметила она. — Я могу только сказать, что я вложила все, что у меня было, в эти отношения и в мою семью. До того, как мои дети пошли в школу, я вела кочевой образ жизни — гастролировала, выступала, продвигала свою карьеру, строила школы в Колумбии и записывалась в разных странах».

Певица сказала, что принесла «жертву любви», отложив свою карьеру на второй план, чтобы посвятить себя семье и особенно игроку, который отдал почти всю свою жизнь клубу «Барселона».

«Когда Милан начал учиться в 2014 году, я знала, что мои путешествия и моя карьера должны быть отложены на второй план. Я знала, что должна остепениться, пустить корни в Барселоне и быть рядом с ним, с Жераром, а затем с Сашей тоже, — анализирует она. — Как футболист, он (Пике) хотел играть, выигрывать титулы, и я должна была поддерживать его. Один из нас должен был чем-то пожертвовать. Или он расторгнет свой контракт с «Барселоной» и переедет со мной в США, где развивалась моя карьера, или я перееду», — сказала она.

«Итак, одному из двоих пришлось приложить усилия и пожертвовать. И это сделала я. Я отложила свою карьеру в сторону и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это была жертва любви. Благодаря этому у моих детей была мать, у меня с ними невероятная связь, которая неразрывна и поддерживает нас. Это все, что я могу сказать», — отметила она.

Ранее Курсор писал, что Виктория Бекхэм раскрыла свои секреты красоты в уходе за кожей.