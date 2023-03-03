«Впервые со времен Германии 30-х»: Стивен Спилберг рассказал о вспышке антисемитизма

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг в четверг дал интервью Стивену Колберту из The Late Show, обсудив его автобиографический фильм «Фабельманы» и рост антисемитизма в Соединенных Штатах и ​​во всем мире.

На вопрос Кольбера, потряс ли его взрыв антисемитизма, Спилберг ответил: «Я нахожу это очень, очень поразительным».

76-летний еврейский режиссер отметил, что «антисемитизм существовал всегда, он либо был где-то за углом и немного скрылся из виду».

Но он добавил: «Ни разу со времен Германии 30-х годов я не видел, чтобы антисемитизм больше не скрывался, а гордо стоял, уперев руки в бока, как Гитлер и Муссолини, как бы побуждая нас бросить ему вызов. Я никогда не сталкивался с этим за всю свою жизнь, особенно в этой стране».

«Фабельманы», фильм о семье и детстве Спилберга, был номинирован на семь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. В январе фильм получил «Золотой глобус» за лучшую режиссуру и лучшую драму.

В нем рассказывается история ребенка, который влюбляется в кинопроизводство, также в фильм вплетена еврейская идентичность семьи Спилберга.

«Ненависть и антисемитизм идут рука об руку, вы не можете отделить одно от другого», — сказал он.

Спилберг пришел к выводу, что он не верит, что антисемитизм в конце концов победит.

«Цитируя Анну Франк, я думаю, что она была права, когда говорила: «В большинстве людей есть добро»… И я думаю, что, по сути, в нашей основе есть добро и сочувствие», — сказал он.

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