СМИ: Криштиану Роналду на грани разрыва со своей невестой

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду на протяжение шести лет состоит в отношениях с моделью Джорджиной Родригес. Спортсмен даже сделал возлюбленной предложение, но официально отношения они пока не закрепили. В СМИ начали поговаривать, что на личном фронте Криштиану возникли проблемы и он на грани развода со своей невестой.

Об этом пишет Marca.

Предполагается, что в отношениях между возлюбленными начались сложности после смерти их новорожденного сына. Восемь месяцев назад Родригес родила близнецов, но при родах выжила только девочка Белла Эсмеральда. По слухам, единственное, что держит футболиста и модель вместе – это совместные рекламные контракты.

Отметим, что у португальского футболиста уже есть сын Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матео, которые родились от суррогатной матери в 2017 году. В том же году Родригес родила Роналду дочь Алану Мартину. Вместе пара сейчас воспитывает пятерых детей.

«Курсор» писал ранее, что нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Еще мы писали, что 37-летний португальский футболист Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды в социальной сети Instagram. На этот раз, он стал первым человеком, который собрал на своем аккаунте 500-миллионную аудиторию.