Криштиану Роналду установил новый рекорд в социальной сети Instagram

37-летний португальский футболист, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду продолжает устанавливать рекорды в социальной сети Instagram. На этот раз, он стал первым человеком, который собрал на своем аккаунте 500-миллионную аудиторию.

Известный футболист активно занимается своей страницей, регулярно радуя своих подписчиков как спортивными, так и семейными фотографиями, поэтому не удивительно, что ему удается не только удерживать внимание своих фолловеров, но и привлекать новых подписчиков

Криштиану Роналду стал первым человеком в Instagram, на которого подписалось 500 миллионов человек, больше фолловеров только у официального аккаунта сети — 570 миллионов.

На втором месте по популярности идет 35-летний аргентинский футболист Лионель Месси, за его жизнью в социальной сети следят более 376 миллионов человек.

К слову, в феврале прошлого года Криштиану Роналду набрал по 500 миллионов фолловеров также в Twitter и Facebook, а в октябре его публикация в Instagram, где он сообщает о прибавлении в семье, побила рекорд по «лайкам», собрав более 27 миллионов «сердечек».

«Курсор» писал ранее, что Криштиану Роналду назвал футболиста, которого ставит в один ряд с собой и Месси.

Еще мы писали, что фотография, на которой футболисты Роналду и Месси вместе снялись для рекламной кампании Lewi Vuitton, грозит побить все рекорды.

Напомним, что недавно всемирно известного 37-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду оштрафовали на 887 тысяч евро и отстранили от тренировок с основной командой.