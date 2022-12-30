Роналду продолжит футбольную карьеру в Саудовской Аравии — официально

Нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольным клубом «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Al Arabiya.

По информации источника телеканала, соглашение 37-летнего португальского футболиста с клубом будет рассчитано на два сезона.

Форвард является свободным агентом с 22 ноября 2022 года. Последней командой Роналду был «Манчестер Юнайтед». Он покинул английский коллектив после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану. В текущем сезоне игрок провел 16 матчей за «МЮ», забил три гола и сделал две результативные передачи.

По данным СМИ, Роналду будет получать в «Аль-Насре» больше 200 миллионов евро в год с учетом рекламных контрактов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».

Как сообщал Курсор, после вылета сборной Португалии из футбольного Чемпионата мира-2022 форвард Криштиану Роналду решил не завершать международную карьеру.

Отмечается, что 37-летний футболист считает, что еще может оказаться полезным для сборной, поэтому он не откажется от игры за Португалию, даже если Фернанду Сантуш останется во главе команды.

«Криш осознает, что сейчас он находится не в лучшей форме, потому что не проводил предсезонку в составе «Манчестер Юнайтед», но уверен, что сможет лучше подготовиться к Евро-2024», — говорится в материале.

Также Курсор информировал о том, что, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на капитана сборной Португалии наложили политические санкции из-за его поддержки палестинцев в Израиле.

«Конечно, Роналду списали. К сожалению, на него наложили политические санкции. Его вычеркнули. Выпуская такого футболиста во втором тайме на 15 минут или полчаса, они разрушили его психологию и вытянули из него энергию. Роналду – тот, кто поддерживает палестинцев», ‒ заявил Эрдоган.