СМИ раскрыли личность новой возлюбленной Джонни Деппа

Актер начал встречаться с Джоэл Рич, адвокатом, которая представляла его интересы в суде против The Sun в 2020 году.

По сообщениям прессы, Джонни Депп встречается с адвокатом Джоэл Рич. Ранее он был ее клиентом, но она не входила в команду юристов, которые представляли его в деле о диффамации против его бывшей жены Эмбер Херд.

Turns out Johnny Depp is indeed dating one of his lawyers in his defamation case, but it's NOT Camille Vasquez. https://t.co/FEYvel1ioE — TMZ (@TMZ) September 22, 2022

Она гражданка Великобритании. Джоэл входила в команду юристов Джонни Деппа во время его дела против газеты «The Sun».

Johnny Depp dating lawyer Joelle Rich https://t.co/RjLgSbma93 pic.twitter.com/UzzIfqzORI — New York Post (@nypost) September 22, 2022

Тогда он подал иск против указанного СМИ после того, как газета написала статью, в которой описала актера как «избившего жену». То дело он не выиграл.

Johnny Depp is reportedly dating one of the attorneys who represented him in his UK libel trial. pic.twitter.com/cOYwY0rG0X — Pop Base (@PopBase) September 22, 2022

Американские СМИ сообщили, что 59-летнего Джонни Деппа и адвоката Джоэл Рич, которая моложе его на 20 лет, очень влечет друг к другу, и они чувствуют, что между ними есть общий знаменатель, и они находятся в процессе построения серьезных отношений.

Рич пока официально состоит в браке, но с мужем не живет. Женщина подала на развод. У нее двое детей.

With reports that Johnny Depp is dating Joelle Rich who represented Depp in his libel case against The Sun in UK. Rich was with Depp everyday entering court Source adds: “there was no professional obligation for her being there. It was personal” #JohnnyDepp pic.twitter.com/bfj6rAn6jE — Jeannie (@jeanniebrichett) September 22, 2022

Ранее мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.

Кроме того, Мэтью МакКонахи рассказал, что подвергся сексуальному насилию в подростковом возрасте. «Я не позволю этому победить меня», — заявил актер.