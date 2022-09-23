СМИ раскрыли личность новой возлюбленной Джонни Деппа

По сообщениям прессы, Джонни Депп встречается с адвокатом Джоэл Рич. Ранее он был ее клиентом, но она не входила в команду юристов, которые представляли его в деле о диффамации против его бывшей жены Эмбер Херд.
Она гражданка Великобритании. Джоэл входила в команду юристов Джонни Деппа во время его дела против газеты «The Sun».
Тогда он подал иск против указанного СМИ после того, как газета написала статью, в которой описала актера как «избившего жену». То дело он не выиграл.
Американские СМИ сообщили, что 59-летнего Джонни Деппа и адвоката Джоэл Рич, которая моложе его на 20 лет, очень влечет друг к другу, и они чувствуют, что между ними есть общий знаменатель, и они находятся в процессе построения серьезных отношений.
Рич пока официально состоит в браке, но с мужем не живет. Женщина подала на развод. У нее двое детей.
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