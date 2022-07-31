Эмили Ратаковски подтвердила, что рассталась с мужем

Эмили Ратаковски косвенно подтвердила слухи о том, что она развелась с Себастьяном Беар-Макклардом. Ряд западных таблоидов утверждал, что мужчина изменял модели.

Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Польско-еврейской звезде подиума понравилось соответствующее сообщение в Twitter.

Ратаковски понравился твит неизвестной девушки, в котором она отметила: «Эмрата наконец-то избавилась от этого мужчины, что еще раз доказывает, что Бог все еще существует».

Первоначально слухи о разводе Эмили и Себастьяна начали распространяться в Интернете из-за того, что модель несколько раз появлялась на публике без обручального кольца.

Впоследствии ряд западных таблоидов подтвердил развод звезды подиума и кинопродюсера. Как известно, Беар-Макклард часто изменял своей жене, что и стало причиной разрыва пары после 4 лет официального брака.