Эмили Ратаковски подтвердила, что рассталась с мужем

Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Польско-еврейской звезде подиума понравилось соответствующее сообщение в Twitter.
Ратаковски понравился твит неизвестной девушки, в котором она отметила: «Эмрата наконец-то избавилась от этого мужчины, что еще раз доказывает, что Бог все еще существует».
Первоначально слухи о разводе Эмили и Себастьяна начали распространяться в Интернете из-за того, что модель несколько раз появлялась на публике без обручального кольца.
Впоследствии ряд западных таблоидов подтвердил развод звезды подиума и кинопродюсера. Как известно, Беар-Макклард часто изменял своей жене, что и стало причиной разрыва пары после 4 лет официального брака.
Курсор ранее сообщал, что Уиллу Смиту запретили посещать церемонию Оскар на протяжении десяти лет. Уилл Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока во время церемонии вручения «Оскара» в воскресенье вечером после того, как Рок пошутил о жене Смита, Джаде Пинкетт-Смит.
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