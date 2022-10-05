Солист Coldplay Крис Мартин слег с серьезной инфекцией легких

Крис Мартин возьмет отпуск после того, как слег с серьезной инфекцией легких, что вынудило группу отменить ряд концертов в Бразилии.

Во вторник Coldplay объявили, что 8 предстоящих концертов в Бразилии в октябре месяце будут перенесены на 2023 год. Группа сообщает, что у Криса серьезная инфекция легких, и ему строго предписано врачом отдохнуть в течение следующих 3 недель.

Coldplay Suspends Tour As Chris Martin Recovers From “Serious Lung Infection” https://t.co/CgzI2sVWtN — Deadline Hollywood (@DEADLINE) October 5, 2022

В этом году группа начала через мировое турне «Music Of The Spheres World Tour».

Остальная часть заявления гласит: «Всем в Бразилии, кто с нетерпением ждал этих концертов, мы очень сожалеем о любых разочарованиях и неудобствах, и мы так благодарны за ваше понимание в это непростое время, когда мы должны уделить первоочередное внимание здоровью Криса».

В то же время Coldplay говорят, что они будут возвращать деньги, но уверяют фанатов, что их текущие билеты будут действительны на новые даты. Хорошая новость заключается в том, что, похоже, Крис полностью оправится от недуга.

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