Стало известно, кто представит Израиль на Евровидении-2023

Ноа Кирел, одна из самых популярных звезд шоу-бизнеса в Израиль, представит страну на конкурсе Евровидение-2023, который должен пройти в Украине.

Поп-звезда Ноа Кирел выбрана представителем Израиля на конкурсе песен «Евровидение» в 2023 году.

В отличие от предыдущих лет, когда представитель выбирался с помощью конкурса вокалистов на телевидении, Кирель выбрана экспертной комиссией.

На данный момент неизвестно, где будет проходить конкурс, так как победитель прошлого года, Украина, которая имеет право на проведение конкурса, находится в состоянии войны с россией*.

Курсор ранее писал, что певица Ноа Кирел вошла в список самых многообещающих артистов 2022 года по версии People. В интервью журналу Ноа сказала, что идея ее музыки состоит в том, чтобы «быть независимой женщиной, отстаивать то, что имеешь, и усердно работать, чтобы воплотить свои мечты в жизнь». Кирел представлена ​​в журнале как женщина, родившаяся в Тель-Авиве в семье израильских родителей и выпустившая свой дебютный сингл, когда ей было 14 лет.

Также сообщалось, что Ноа Кирел выступит на конкурсе Мисс Вселенная 2021 года в Эйлате. «Я так взволнована и для меня большая честь выступать на «Мисс Вселенная», — сказала Кирел о возможности выступить перед более чем 5000 фанатами в ее родной стране и сотнями миллионов по всему миру.