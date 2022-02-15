Стало известно, кто станет ведущим премии Оскар-2022

Ранее сообщалось, что впервые за три года на премии Оскар будет ведущий, однако стало известно, что премию 2022 года будут вести три комические актрисы.

Премия Оскар старается реабилитироваться после самых низких рейтингов в 2021 за всю историю кинопремии.

Эми Шумер , Реджина Холл и Ванда Сайкс ведут заключительные переговоры о проведении 94-й церемонии вручения премии «Оскар» в следующем месяце.

Уилл Пэкер , которого в октябре наняли для продюсирования телепередачи «Оскар», решил внести новаторские идеи в шоу этого года. До этих выходных Пакер также вел переговоры о добавлении актера Джона Хэмма в качестве четвертого ведущего «Оскара».

И в эпоху, когда телевизионные рейтинги снижаются, Оскару нужно приложить много усилий, чтобы вновь вернуть внимание зрителей.

После того, как прошлогодняя церемония получила рекордно низкие рейтинги, академия искала новые способы привлечь внимание, включая конкурс, позволяющий зрителям проголосовать за свой любимый фильм года. Этот победитель будет объявлен во время премии и обеспечивает потенциальное место для таких блокбастеров, как «Человек-паук: домой нет пути».

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