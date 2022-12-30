Стало известно, сколько Меган Маркл в 2022 году потратила на свой гардероб

В прошлом году супруга Гарри «спустила» на наряды на 24 тысяч меньше.

В конце каждого года журналисты подсчитывают, сколько денег члены королевской семьи потратили на свой гардероб, ведь каждый их выход на публику пристально оценивали. И несмотря на то, что Меган Маркл уже не входит в семью, ее расходы на наряды и аксессуары также стали известны.

Об этом пишет The Daily Mail.

Принц Гарри с супругой нечасто появляются на светских мероприятиях, однако, к ним постоянно приковано внимание прессы, особенно после выхода их документального фильма.

Согласно данным, в 2022 году Меган Маркл потратила на свой гардероб приблизительно 95 тысяч долларов, что на 24 тысячи больше, чем в 2021 году.

Самым «дорогим» ее выход был на церемонии «Игр непокоренных», которая прошла в апреле в Гааге. Тогда на знаменитости было боди бренда Khaite молочного оттенка, которое она соединила с черными брюками и туфлями от Manolo Blahnik. Стоимость ее образа составила 16,8 тысячи долларов. Ее look дополняло и колье Cartier.

«Курсор» писал ранее, что бывшая герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на обложке журнала Variety и рассказала в интервью о своей жизни.

Еще мы писали, что принц Гарри и Меган Маркл получили премию Ripple of Hope Award Фонда борьбы за права человека имени Роберта Кеннеди по правам человека.