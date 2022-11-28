Стало известно, вернется ли Джонни Депп в “Пираты Карибского моря”

В сети начали ходить слухи, что голливудский актер Джонни Депп вернется в новой части «Пиратов Карибского моря» к своей культовой роли Джека Воробья.

Но эту информацию опровергло издание DailyMail.

Имя знаменитости якобы увидели в списке актеров, которых пригласили взять участие в новой части франшизы. Шестой фильм «Пиратов» будет называться «День у моря», а стартуют съемки в феврале следующего года. В сети даже узнали сумму гонорара, которую якобы обещают Джонни Деппу, она составила 301 миллион долларов.

Однако в издании заявили, что Джонни Депп сыграл Джека Воробья в 2017 году в последний раз и больше не вернется к этой роли, даже несмотря на то, что его имя начинает восстанавливаться после скандального развода с актрисой Эмбер Херд.

Джонни Депп постепенно возвращается в кинематограф и уже сыграл в исторической драме «Жанна Дюбарри», а сейчас готовится режиссировать киноленту, рассказывающую об архитекторе Модильяни.

«Курсор» писал ранее, что по сообщениям прессы, Джонни Депп начал встречаться с адвокатом Джоэл Рич. Ранее он был ее клиентом, но она не входила в команду юристов, которые представляли его в деле о диффамации против его бывшей жены Эмбер Херд.

Еще мы писали, что 38-летний американский актер, звезда фильмов «Тор» и «Мстители: Финал» Крис Хемсворт шокировал поклонников новостью, что берет перерыв в карьере.