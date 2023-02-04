Супермодель Эмили Ратаковски удивила кардинальной сменой имиджа

31-летняя популярная модель польско-еврейского происхождения Эмили Ратаковски удивила поклонников кардинальной сменой имиджа.

Об этом пишет Harper’s Bazaar.

Звезда мировых подиумов решилась на новый смелый образ и отстригла свои длинные волосы. На показе Marc Jacobs, который прошел в Нью-Йорке Эмили Ратаковски дебютировала со стрижкой черный боб и челкой. Модель изменила цвет волос с медово-каштанового на черный.

К слову, в прошлом году модель развелась со своим мужем кинопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом, с которым воспитывает маленького сына. Поговаривают, что причиной расставания стали многочисленные измены мужа.

Сразу после новостей о расставании модели и кинопроюсера в Сети начали распространяться слухи о предполагаемом романе Ратаковски и Брэда Питта. Впрочем, официально это до сих пор не подтвердилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Photographer NYC / NJ (@berting_photography)

«Курсор» писал ранее, что 31-летняя американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски начала налаживать свою личную жизнь после развода с мужем. Недавно ее заметили на отдыхе с новым бойфрендом. Избранником звезды подиумов стал 39-летний комик и телеведущий Эрик Андре.

Еще мы писали, что американская модель и актриса Эмили Ратаковски призналась, что в 15 лет подверглась изнасилованию своим тогдашним возлюбленным по имени Оуэн, который на тот момент лишь на год был старше девушки.