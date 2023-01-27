Супермодель Эмили Ратаковски заметили на отдыхе с новым парнем

Знаменитость не стала скрывать своих чувств и обнимала бойфренда.

31-летняя американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски начала налаживать свою личную жизнь после развода с мужем. Недавно ее заметили на отдыхе с новым бойфрендом.

Об этом пишет Page Six.

Избранником звезды подиумов стал 39-летний комик и телеведущий Эрик Андре. Пара вместе отдыхала на Карибах и попала в объективы папарацци. На кадрах видно, что влюбленные наслаждаются теплым днем, сидя на шезлонгах возле океана. Эмили не скрывала своих чувств и обнимала избранника.

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Отметим, что сразу после новостей о разводе в сети начали распространяться слухи о романе Ратаковски и Брэда Питта, однако домыслы не подтвердились.

Спустя время молодой маме приписывали отношения с комиком Питом Дэвидсоном. Знаменитости провстречались около месяца и решили остаться друзьями.

Напомним, что 23 февраля 2018 года, после нескольких недель отношений, Ратаковски вышла замуж за актера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда, а 8 марта 2021 года у пары родился сын Сильвестер Аполло Бир-Макклард. В 2022 году пара рассталась, причиной разрыва поговаривают стали многочисленные измены супруга.

«Курсор» писал ранее, что Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе со своим мужем, кинопродюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Польско-еврейской звезде подиума понравилось соответствующее сообщение в Twitter.

Еще мы писали, что личная жизнь 30-летней американской знаменитости Селены Гомес всегда вызывала повышенный интерес, но долгое время певица редко появлялась с кем-то на свиданиях и основное время уделяла своим близким, а также музыкальной карьере. Но, судя по всему, артистка состоит в романтических отношениях.